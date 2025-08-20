KI: US-Bürger fürchten dauerhaften Jobverlust

Noch größer ist die Furcht vor einem Einsatz von KI zur Destabilisierung der Politik. 77 Prozent der Befragten gaben an, sie machten sich Sorgen, die Technologie könne genutzt werden, um politisches Chaos zu stiften. Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat ein KI-generiertes Video in den sozialen Medien veröffentlicht, das die angebliche Verhaftung des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama zeigte.