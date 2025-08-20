KI: US-Bürger fürchten dauerhaften Jobverlust

Eine Mehrheit der US-Bürger blickt einer Umfrage zufolge mit Sorge auf die Folgen von Künstlicher Intelligenz für den Arbeitsmarkt. 71 Prozent der Befragten äußerten die Befürchtung, dass KI „zu viele Menschen dauerhaft arbeitslos machen wird“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos.
Noch größer ist die Furcht vor einem Einsatz von KI zur Destabilisierung der Politik. 77 Prozent der Befragten gaben an, sie machten sich Sorgen, die Technologie könne genutzt werden, um politisches Chaos zu stiften. Präsident Donald Trump hatte im vergangenen Monat ein KI-generiertes Video in den sozialen Medien veröffentlicht, das die angebliche Verhaftung des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama zeigte.
Skepsis bei militärischen Anwendungen
Auch bei militärischen Anwendungen von KI sind die US-Bürger skeptisch. 48 Prozent sprachen sich dagegen aus, dass die Regierung KI zur Zielbestimmung bei einem Militärschlag einsetzt. 24 Prozent befürworteten einen solchen Einsatz, während sich 28 Prozent unsicher waren.
Mehr als die Hälfte der US-Bürger (61 Prozent) äußerte zudem Bedenken wegen des hohen Stromverbrauchs der neuen Technologie. Zwei Drittel der Befragten befürchten überdies, dass Menschen zugunsten von KI-Begleitern auf Beziehungen zu anderen Menschen verzichten könnten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.