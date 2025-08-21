Verletzte Katzen lebten auf einem Scherbenhaufen

Die Katzenmama und fünf Babys, die möglicherweise sogar eiskalt in diesem Industriegebiet ausgesetzt worden waren, hatten gravierende Schnittverletzungen, „wurden aber gleich behandelt“. Der Kamera der Tierschützer zufolge sind aber noch mindestens eine Mutter und ein Baby in den Scherben gefangen, „wir werden alles daran setzen, sie da herauszuholen“.