„Krone“ trifft Lüthi

Sieg gegen Federer? „Habe mich fast entschuldigt!“

MotoGP
21.08.2025 05:30
Thomas Lüthi gelang etwas, das nicht vielen in ihrer sportlichen Karriere gelungen ist: Er hat ...
Thomas Lüthi gelang etwas, das nicht vielen in ihrer sportlichen Karriere gelungen ist: Er hat Roger Federer geschlagen!(Bild: AFP/APA/Jure Makovec)

Motorrad-Ikone Tom Lüthi wurde 2005 zum Sportler des Jahres in der Schweiz gekürt und hat sich dabei gegen den großen Roger Federer durchgesetzt. Für ihn damals bei aller Freude auch ein unangenehmer Moment, wie Lüthi im Gespräch mit „sportkrone.at“ verrät.

Es war sein Jahr! Tom Lüthi kürte sich in der 125-cm³-Klasse zum Motorrad-Weltmeister und entfachte in der Schweiz eine Welle der Euphorie. Schließlich wurde er in seiner Heimat auch zum Sportler des Jahres gewählt – und das mitten in der Glanzzeit von Tennis-Ass Roger Federer. 

Roger Federer
Roger Federer(Bild: GEPA)

„Für mich war damals eigentlich klar – wie glaube ich für die meisten Experten – dass Roger sich diesen Titel holt“, erinnert sich Lüthi im Gespräch mit „sportkrone.at“ zurück. Doch dann kam alles anders. Als das Ergebnis verkündet wurde, konnte es der junge Motorrad-Weltmeister zuerst nicht glauben, dann fühlte er sich nicht mehr sonderlich wohl. 

„Es war damals zu viel“
„Ich saß da und hatte gewonnen, aber fühlte mich nicht wirklich wohl dabei. Ich habe mich fast schon bei Roger entschuldigt“, gibt der heute 38-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht knapp 20 Jahre später zu. Er sprach die Tennis-Legende schließlich sogar darauf an und merkte schließlich, dass Federer keinen Groll hegte: „Er sagte mir, dass alles ok ist und hat mir gratuliert.“ 

Federer gewann die Auszeichnung in seiner Karriere immerhin siebenmal – für Lüthi war es hingegen eine besondere Anerkennung. Auch wenn er den großen Hype im Nachhinein auch kritisch betrachtet: „Ich habe nichts mehr gecheckt damals. Es war alles etwas zu viel in diesem Alter. Das habe ich erst später kapiert.“ Dennoch blickt er auf eine erfolgreiche Karriere zurück. 

