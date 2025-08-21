Sieg gegen Federer? „Habe mich fast entschuldigt!“

„Es war damals zu viel“

„Ich saß da und hatte gewonnen, aber fühlte mich nicht wirklich wohl dabei. Ich habe mich fast schon bei Roger entschuldigt“, gibt der heute 38-Jährige mit einem Grinsen im Gesicht knapp 20 Jahre später zu. Er sprach die Tennis-Legende schließlich sogar darauf an und merkte schließlich, dass Federer keinen Groll hegte: „Er sagte mir, dass alles ok ist und hat mir gratuliert.“