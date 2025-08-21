Schwangere Gattin war wichtiger als Millionenevent

Claude Grenier, der einst im GC Fontana in Oberwaltersdorf Strakas erster Trainer war und weiter engen Kontakt mit ihm hat, nickt: „Er wird zu 100 Prozent beim Ryder Cup dabei sein.“ Der Ex-Coach sieht nur eine kleine Schwäche: „Er kann den Fade noch nicht so gut.“ Dabei startet der Ball etwas links und dreht sich mit einer leichten Rechtskurve ins Ziel. Der Draw, den Sepp überragend beherrscht, ist das Gegenstück.