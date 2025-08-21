Gegen den Trend: In NÖ wird Schulweg gefährlicher

Mit der Zahl der Unfälle stieg auch jene der Verletzten – von 65 auf 86 Kinder. Nach einem Absinken der Unfallhäufigkeit in den Coronajahren (2020: 37 Fälle) hat sich das Risiko auf dem Schulweg seither wieder kontinuierlich erhöht: je 60 Unfälle gab es 2021 und 2022, 2023 waren es bereits 65. Einziger Lichtblick: Wie bereits in den zehn Jahren davor, waren auch 2024 keine Todesopfer zu beklagen.