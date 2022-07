Digital-Euro wichtig für strategische Souveränität

Die Deutsche Bundesbank hat in der Debatte um einen digitalen Euro auf die strategische Relevanz einer solchen Digitalwährung hingewiesen. „Ein digitaler Euro für den Alltagszahlungsverkehr, der sich in digitale Ökosysteme einbinden lässt, wäre für die strategische Souveränität im europäischen Zahlungsverkehr von großer Bedeutung“, sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz am Dienstag in einer Rede zu einer Veranstaltung der deutschen Notenbank in Mainz.