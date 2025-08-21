Jetzt also doch! Glasner verliert Starspieler

Das Tauziehen um Crystal-Palace-Starspieler Eberechi Eze ist wohl zu Ende: Der Schützling von Oliver Glasner steht kurz vor einem Wechsel zum FC Arsenal!
Nachdem er bereits Michael Olise im vergangenen Sommer an den FC Bayern München verloren hatte, muss Oliver Glasner nun seinen nächsten Leistungsträger abgeben. Wie „The Athletic“ berichtet, hat sich der FC Arsenal die Dienste von Eberechi Eze gesichert.
Damit setzten sich die „Gunners“ im Duell mit Stadtrivale Tottenham, der ebenfalls großes Interesse am 27-jährigen Engländer hatte, durch. Fast 80 Millionen Euro blättert Arsenal für den Offensivmann hin.
FA-Cup-Goldtorschütze
Eze ist der große Starspieler in der Truppe von Glasner und war ausschlaggebend für den großen FA-Cup-Triumph von Crystal Palace in der vergangenen Saison. Im Finale gegen Manchester City erzielte er das Goldtor zum 1:0-Erfolg.
2020 hatte ihn der Glasner-Klub für 17,8 Millionen Euro vom englischen Zweitliga-Klub Queens Park Rangers verpflichtet, jetzt gibt’s einen Geldregen …
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.