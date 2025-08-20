Erler im Doppel von Winston-Salem ausgeschieden!
Nichts zu holen
Alexander Erler und sein US-amerikanischer Partner Robert Galloway sind bereits im Auftaktspiel des ATP-Doppel-Turniers von Winston-Salem (North Carolina) gescheitert!
Im Achtelfinal-Duell mit den Brasilianern Rafael Matos/Marcelo Melo zog das Duo am Mittwoch mit 2:6, 2:6 den Kürzeren.
Im Viertelfinale stehen hingegen am Donnerstag Lucas Miedler/Francisco Cabral (POR), sie treffen dort auf Jackson Withrow (USA)/Jan Zielinski (POL).
