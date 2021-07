Digitaler Euro: Die wichtigsten Fragen & Antworten

Kann ich mein Erspartes in digitale Euro umwandeln?

Es wird wahrscheinlich nicht möglich sein, dass der Einzelne seine Ersparnisse einfach in digitale Euro umwandeln kann. Denn das würde den Banken eine wichtige Geschäftsgrundlage entziehen und das Finanzsystem gefährden. Daher könnte es eine Obergrenze geben, eine Höchstsumme an digitalen Euro, die der Einzelne in seinem Wallet halten kann. Von der EZB wurden in einer Studie einmal 3000 Euro ins Spiel gebracht. Eine Möglichkeit wäre, dass bei Erreichen der Grenze darüber hinausgehende Beträge automatisch auf das normale Bankkonto umgebucht werden.