Postler gibt nicht auf, um Kunden zu erreichen

Ambrosch wollte aber die Post unbedingt zustellen, denn die Empfänger warten ja teils sehnsüchtig drauf, brauchen die Waren und Nachrichten dringend. Also fuhr er tagelang mit Paketen und Briefen in einer Gondel der Kanzelbahn auf die Gerlitzen. An der Talstation half ihm seine Kollegin Bianca Schabus beim Einladen.