Licht am Ende… | Monarch und Kommunistin

Monarch und Kommunistin. Neben schlechten und wenigen guten Nachrichten haben wir in der heutigen „Krone“-Ausgabe auch ein paar kuriose Meldungen zu bieten. So wurde jetzt bekannt, dass das Videotelefonat von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit dem falschen Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxer Klitschko offenbar das Werk von zwei russischen Staatskomikern ist. Am besten gefällt mir aber doch die Nachricht vom Besuch des (echten!) niederländischen Regentenpaares bei der kommunistischen Bürgermeisterin von Graz. Für König Willem-Alexander und seine Frau Máxima wird es wohl der erste und vielleicht auch wieder letzte Besuch bei einer ultralinken Bürgermeisterin einer Stadt mitten in Europa sein. Und so erscheint heute in einigen Ausgaben der „Krone“ wie wahrscheinlich auch in manchen holländischen Zeitungen auf der Titelseite ein Foto, mit einem Titel und Text, bei dem mein Kollege Michael Pichler fast zum Lyriker wurde: „Den König in seinem Lauf hält auch keine Kommunistin auf“ titelte er in Anspielung auf das Originalzitat „Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf“. Das Monarchenpaar flaniert mit dem kommunistischen Stadtoberhaupt Elke I., pardon, Elke Kahr, durch Graz. Ein gute Nachricht? Eine kuriose allemal!