Gasversorgung: Mehr Ehrlichkeit, bitte!

Putin hat uns Sternenstaub in die Augen gestreut

Hätten wir auch hierzulande frühzeitig die Situation ernst genommen, wäre ein Handeln vielleicht noch möglich gewesen. Das Versprechen des russischen Autokraten beim Besuch unseres Bundeskanzlers in Moskau, dass er uns auch weiterhin zu ausgemachten Konditionen mit Gas versorgen will, hat uns Sternenstaub in die Augen gestreut und uns bequem gemacht. Das war ein fataler Fehler.