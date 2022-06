Gas-Notfallplan fertig: Was im Ernstfall passiert

Energielenkung als äußerste Maßnahme

Eskaliert die Lage dann, sodass unser Gas tatsächlich nicht mehr ausreicht beziehungsweise Russland die Lieferungen stoppt, kommt die dritte Stufe: „Diese Notfallstufe ist unser Plan für den absoluten Ernstfall. Hier wird die Energielenkung in Kraft gesetzt. Das heißt: Große Unternehmen müssen ihren Gasverbrauch reduzieren, damit genug Gas für die Haushalte und Krankenhäuser oder Altenheime zur Verfügung steht“, so Gewessler. Alle Unternehmen müssen dann verpflichtend am Auktions- und Handelssystem für knappes Erdgas (FlexMOL) teilnehmen. Substitution (Kohle, Biomasse usw.) wird verpflichtend, die Schadstoffgrenzwerte werden außer Kraft gesetzt.