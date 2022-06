AUA erwarten ab Dienstag planmäßigen Flugbetrieb

Die AUA sind nur eine von vielen Fluglinien, die derzeit mit Ausfällen kämpfen. Aber während bei den AUA vor allem Corona-Fälle zur Streichung von Flügen führen, fallen bei anderen Fluglinien öfter Flüge wegen Personalmangel an Flughäfen aus. So konnten in Deutschland am Wochenende Tausende Passagiere nicht abheben, weil es bei der Abfertigung Probleme gab. Die Lufthansa hat bereits für den Sommer etwa 3000 Verbindungen gestrichen (siehe Video oben). Davor hatte es auch in Amsterdam und London Probleme bei der Abfertigung von Passagieren gegeben.