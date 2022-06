Dutzende AUA-Flüge wegen Corona ausgefallen

Vor allem Flugbegleiter betroffen

Grund für die Flugstreichungen sind vor allem „steigende Corona-Infektionen bei den Crews“, so eine Sprecherin der Airline. Insbesondere bei den Flugbegleitern hätten sich die Krankenstände gehäuft. Die nun so zahlreichen Krankenstände könnten ein Resultat des Aussetzens der Maskenpflicht an Bord der Flieger sein - seit 1. Juni ist dies nur noch freiwillig.