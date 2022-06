Wien-Flug gestrichen: Chaos am Londoner Airport

Ungewissheit für viele Urlauber und Flugreisende, angesichts der sich bereits zuspitzenden Lage auf Flughäfen und bei Airlines: Nach mehreren Flugannullierungen von Eurowings am Wochenende aufgrund von Engpässen beim Personal mussten auch Passagiere eines AUA-Fluges am Montag von London nach Wien am Boden bleiben. Chaotische Zustände an einem Londoner Flughafen machten diesen Schritt nötig.