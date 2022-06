Migrationsbewegung: Alarmstufe Rot an Grenze

Polizeiarbeit leidet

Ganz abgesehen vom Aufgriff eines Flüchtlings und dem Transport zu einer Erstaufnahmestelle, beide Tätigkeiten benötigen oft noch viel mehr Zeit. „Darunter leidet die eigentliche Polizeiarbeit. In den von der Migrationsbewegung stark betroffenen Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf sind mittlerweile alle Dienststellen in die Bewältigung der Grenzaufgaben eingebunden“, erklärt Gewerkschafter Manfred Bleich (FSG).