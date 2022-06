„Fast täglich irren Flüchtlinge in Gemeinde umher“

Über 5000 Migranten

5034 Afghanen, Syrer, Marokkaner & Co. waren es im Bezirk Neusiedl am See, die in eine Erstaufnahmestelle gebracht und betreut werden mussten. Im Vergleich dazu ist laut den Einsatzkräften das Ausmaß der Migrationsbewegungen in den Bezirken Eisenstadt mit 493 Grenzgängern, Oberwart (464), Güssing (332), Mattersburg (173) und Jennersdorf (7) zumindest überschaubar.