Heer und Polizei stoßen an Grenze an ihre Grenzen

Johann Balogh, seit nunmehr 30 Jahren SPÖ-Bürgermeister in Nikitsch, wählt deutliche Worte. „Städter können sich gar nicht vorstellen, was wir hier auf dem Land mitmachen. Die Situation ist untragbar geworden.“ Balogh erneuerte den Appell an ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, sich vor Ort ein Bild zu machen im Mittelburgenland, wo die überwältigende Mehrzahl an Flüchtlingen aufgegriffen wird. Allein am Donnerstag waren es im Bezirk Oberpullendorf 140 Personen. „Wir brauchen dringend Unterstützung vom Bund! Bundesheer und Polizei sind am Limit“, sagt Balogh, während in seiner Gemeinde gerade bei zehn Menschen aus Somalia Coronatests durchgeführt werden. „Man stellt sich das alles so einfach vor. Aber die Leute werden nicht nur in Erstaufnahmezentren gebracht und dann aus. Da hängt viel mehr dran!“