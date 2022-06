1000 Flüchtlinge pro Woche an Grenze aufgegriffen

Doskozil (SPÖ) betonte am Montag erneut, dass ihn die Situation an der Grenze an die Flüchtlingskrise 2015 erinnere. „Es war auch damals so, dass man bereits im Frühsommer begonnen hat, die Menschen mithilfe des Roten Kreuzes zu versorgen, weil Exekutive und Bundesheer einfach nicht mehr zurande gekommen sind“, sagte er. Teilweise würden Asylsuchende mit Bussen in andere Bundesländer gebracht, um die Einsatzkräfte an der Grenze zu entlasten. Doskozil fordert deshalb mehr Personal, Gegenmaßnahmen der Bundesregierung und eine europäische Lösung: „In Wirklichkeit schaut Europa weg, schaut Österreich weg“, meinte er.