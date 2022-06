Meghan in kessen Jeansshorts beim Poloturnier

Prinz Harry hat sich in seiner Wahlheimat längst gut eingelebt und frönt in den USA seit Kurzem sogar seinem Lieblingshobby, dem Polo. Am Wochenende stand erneut ein wichtiges Turnier an. Kein Wunder, dass Herzogin Meghan sich das nicht entgehen ließ und am Spielfeldrand die Daumen hielt. Das Glück war dem Herzog von Sussex an diesem Nachmittag aber trotzdem nicht beschieden ...