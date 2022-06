Von Juli bis August: 600 Auftritte, zehn Bühnen

„Befragungen haben gezeigt, dass der Kultursommer ein besonders niederschwelliges Angebot für ein breites Publikum ist“, so Ludwig. So hatten in den vergangenen Jahren 59 Prozent der Besucher sonst keine Gelegenheit, eine Kulturveranstaltung zu besuchen und 60 Prozent davon ein Familieneinkommen von unter 2500 Euro pro Monat. Daher heißt es auch heuer wieder der „Eintritt frei“.