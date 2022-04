600 Acts sorgen im Sommer für bunten Kulturmix

Gekommen, um zu bleiben. Wie in den beiden vergangenen (Pandemie)-Jahren findet auch heuer das Open-Air-Festival Kultursommer Wien statt. An rund 40 Standorten in der ganzen Stadt verteilt wird den Wienern von 1. Juli bis 14. August 2022 ein umfangreicher, bunter Programm-Mix aus zehn verschiedenen Sparten geboten.