Start-up verspricht fast 1000 km für den BMW iX!

Konkret ist die Rede von 600 Meilen, also rund 965 Kilometer. Das reichweitenstärkste Serienmodell des Münchner SUV-Flaggschiffs kommt auf 630 Kilometer - aber wie lange noch? Alles deutet darauf hin, dass BMW in nicht allzu ferner Zukunft ONE-Technologie in der Serie einsetzen will. Sie werden nicht umsonst Millionen in das vielversprechende Start-up investiert haben.