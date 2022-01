Tesla Model S mit Start-up-Akku schafft 1200 km

„Was, wenn wir die Reichweite von Elektroautos verdoppeln?“ fragt das Cleantech-Start-up „Our Next Energy“ - und macht das einfach mal. Das Unternehmen aus Detroit hat die Batterie in einem Tesla Model S durch eigene Technik ersetzt und auf der Straße eine Reichweite von 1210 Kilometer erzielt. Am Prüfstand war es sogar noch mehr!