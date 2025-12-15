Skifahrerin haut einfach ab – 70-Jährige verletzt
Pistencrash in Kärnten
Zusammenstoß auf der Katschberg-Piste, die ältere Dame verletzt, die andere fährt einfach davon: Im Kärntner Skigebiet Katschberg lässt eine unbekannte Skifahrerin eine 70-jährige Salzburgerin nach einem Crash liegen. Ein nachkommender Wintersportler greift ein und bringt Hilfe.
Im Skigebiet Katschberg im Bezirk Spittal prallte eine 70 Jahre alte Salzburgerin mit einer zweiten Skifahrerin zusammen. Beide stürzten, die 70-Jährige wurde verletzt, die andere fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.
Ein nachkommender Wintersportler blieb stehen, versorgte die Frau und alarmierte die Pistenrettung. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins Krankenhaus Tamsweg gebracht.
