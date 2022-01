BMW iX M60: Die höchste Münchner E-skalationsstufe

Der Stromverbrauch wird nach WLTP mit 24,7 bis 21,7 kWh/100 km angegeben. So reichen die 105,2 kWh Netto-Kapazität im 600 kg schweren Akku für 499 bis 566 Kilometer. Geladen wird an Schnellladestationen mit bis zu 200 kW, in 35 Minuten soll ein Aufladen von 10 auf 80 Prozent möglich sein. Mit Wechselstrom muss man sich mit mageren 11 kW Ladeleistung begnügen.