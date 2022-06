Rasche Entlastung | Stockender Klimaplan

Stockender Klimaplan. Immer klarer wird nach der Abstimmung im EU-Parlament über die Vorhaben der von-der-Leyen-Kommission, dass damit deren Klimaplan „Fit for 55“ gehörig ins Stocken gerät. Zwar stimmten die EU-Parlamentarier mehrheitlich für ein Ende der Verbrennungsmotoren bis 2035 - was aber auch erst von den Regierungen in den 27 Staaten bestätigt werden muss. Vor allem aber gibt es eine Absage an mehrere wichtige Klimavorhaben. „Krone“-Außenpolitikexperte Christian Hauenstein rechnet daher mit Kommissionpräsidentin von der Leyen ab, das EU-Parlament habe dem Herzstück ihres „Green Deal“ einen Korb gegeben, das zentrale Element des Klimaschutzplans sei damit zumindest vorerst gescheitert. Hauenstein bringt es auf den Punkt: „Totalversagen der Kommissionschefin, kann man da nur sagen.“ Ja, mehr kann man da leider wirklich nicht sagen.