Der Strom kommt also aus der Steckdose. Danke, EU!

So so, der Verkehr soll also klimaneutral werden. Oder doch emissionsfrei? Der Unterschied ist vielen am aktuellen Beschluss des Europaparlaments beteiligten Personen offenbar nicht klar, wie man aus diversen Aussendungen schließen kann. Kurz erklärt: Das eine hilft dem Klima, das andere steht nur auf dem Papier. Jedenfalls sollen ab 2035 keine Neuwagen mehr zugelassen werden, die kohlenstoffhaltigen Sprit verbrennen. Weil Strom ist gut, und eFuels (oder andere Alternativen) sind böse. Geht’s noch, EU?