„Würde gerne in Europa urbane Seilbahn planen“

Im Jahr 1972 eröffnete der Ingenieur Anton Salzmann in Bregenz ein kleines Planungsbüro für Seilbahnen. Damit war er einer der Ersten, der in- wie ausländischen Bergbahnunternehmen eine herstellerunabhängige Planung von Seilbahnen anbot. In den 1980er-Jahren tüftelte Salzmann an den ersten Kabinen-Einseilumlaufbahnen für die Schönleitenbahn in Saalbach, die Zwölfer Nord-Bahn in Hinterglemm oder die Flying-Mozart-Bahn in Wagrain.