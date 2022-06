eFuels auf lange Sicht billiger als ein Euro?

So könnte es funktionieren

Griefahn beschreibt den Weg zum Ziel: „Zunächst könnten synthetische Kraftstoffe in einem Verhältnis von etwa fünf Prozent dem herkömmlichen Benzin und Diesel beigemischt werden. Das ermöglicht einerseits den Ausbau und Hochlauf von eFuels.“ So ließen sich bis 2030 ungefähr 60 Millionen Tonnen CO2 einsparen, so Griefahn. Und es ist für die Menschen bezahlbar."