So viel muss man in City für Wohnung hinblättern

Das sind die Trendviertel

Auffällig: Gerade Trendviertel und Außenbezirke holen stark auf. Mariahilf verzeichnete ein Nachfrageplus von 57 Prozent – der höchste Wert in Wien. Auch in der Brigittenau (+47 Prozent) und Floridsdorf (+42 Prozent) suchen immer mehr Menschen nach Eigentum. Neubauprojekte wirken dabei wie ein Preistreiber. „Deutlich ist der Einfluss neuer Wohnprojekte etwa im 20. Bezirk ablesbar, wo heuer ein großes Projekt mit 269 Einheiten in die Vermarktung gestartet ist“, sagt Alexander Bosak, Geschäftsführer des Datenspezialisten Exploreal.