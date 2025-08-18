Airbnb: In Graz drohen erste Strafen für „Sünder“

Harry Kane macht Druck auf Eberl und Freund
Stürmer schlägt Alarm
Das Kurzzeit-Vermieten von Wohnungen über Airbnb sorgt in vielen Städten für heftigen Widerstand. In Graz brodelt es noch nicht, doch die Stadt sieht jetzt genauer hin – und will von allen Vermietern Nächtigungsabgaben. Bald werden die ersten Strafen für „schwarze Schafe“ ausgesprochen.
Es war über Jahre ein Rätsel: Wie viele Wohnungen werden tatsächlich über die beliebte Online-Plattform Airbnb an Urlauber oder auch Geschäftsreisende vermietet? Seit dem Frühjahr liefert Airbnb Daten an die Stadt Graz – darunter auch, wer die Vermieter sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.