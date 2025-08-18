Airbnb: In Graz drohen erste Strafen für „Sünder“

Das Kurzzeit-Vermieten von Wohnungen über Airbnb sorgt in vielen Städten für heftigen Widerstand. In Graz brodelt es noch nicht, doch die Stadt sieht jetzt genauer hin – und will von allen Vermietern Nächtigungsabgaben. Bald werden die ersten Strafen für „schwarze Schafe“ ausgesprochen.