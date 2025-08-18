Abwehr-Alarm! Salzburg plagt ein zentrales Problem

„Sieg ist Sieg.“ Das schrieben die Bullen nach dem 2:1-Erfolg in Hartberg auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal. Der wenig euphorische kurze Satz ist ein klares Indiz dafür, dass es außer den drei Punkten in der Südstadt nicht viel Positives gab. Noch ein Beweis gefällig? Hartbergs Jürgen Heil sagte nach dem Spiel: „Sogar ein Remis wäre für uns zu wenig gewesen.“ Und der Kapitän der Steirer hatte mit dieser Aussage Recht. Bedenklich!