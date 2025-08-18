Videoaufnahmen könnten den „Glöckner“ entlarven

Nachdem die Pfarre Asten am Samstag darüber informiert hatte, dass Unbekannte in zwei Nächten in den Turm der Kirche eingedrungen waren und von dort aus die Glocken zum Dauerläuten gebracht hatten, sind nicht nur Anrainer und Pfarrmitarbeiter verärgert. Der Vorfall sorgt auch online auf krone.at für Diskussionen.