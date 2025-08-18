Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Zurück in der Wirklichkeit

Kolumnen
18.08.2025 05:55
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Vielleicht liegt es ja am Wetter und dem nahenden Herbst und dem damit unvermeidbaren Moment, in dem sich die Regierung vor unangenehmen Wahrheiten nicht mehr drücken kann. Jedenfalls reden jede Menge Leute auf einen ein, man möge die ÖVP, SPÖ und NEOS besser wegkommen lassen. Im Vergleich zur Lage anderswo würden die Österreicher auf hohem Niveau jammern. Man solle schreiben, wie gut es uns geht, sagen vor allem jene, denen es nach ausgiebiger Sommerfrische im Salzkammergut oder auf einer Kreuzfahrt vor fernen Küsten wirklich blendend geht.

Leider ist es nun einmal wieder so gewesen, dass es nicht allen fleißigen Österreichern vergönnt war, den Sommer auf dem Traumschiff oder auf der Almhütte zu verbringen. So konnte auch nicht jeder den Teilzeitphrasen des Kanzleraspiranten Wolfgang Hattmannsdorfer entkommen. Und auch nicht dem in sommerlicher Unbekümmertheit geführten Kampf des Finanzministers gegen die Supermarktpreise, der verblubberte, bevor es nur eine Marterbauer-Aktionswoche gegeben hätte.

So taumeln also auch jene, die nicht nur körperlich weit weg waren, zurück in die Wirklichkeit. Da will das Wahlvolk etwa wissen, wie der Plan zur Rettung der Industrie aussieht, wie es mit den Pensionen und dem Budget weitergeht, oder wie man zu seiner Operation im Spital kommt.

Herrn Hankes Helmpflicht für E-Scooter-Fahrer und Frau Plakolms Kopftuchverbot werden nicht Österreichs Rettung sein.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
