Zurück in der Wirklichkeit

Vielleicht liegt es ja am Wetter und dem nahenden Herbst und dem damit unvermeidbaren Moment, in dem sich die Regierung vor unangenehmen Wahrheiten nicht mehr drücken kann. Jedenfalls reden jede Menge Leute auf einen ein, man möge die ÖVP, SPÖ und NEOS besser wegkommen lassen. Im Vergleich zur Lage anderswo würden die Österreicher auf hohem Niveau jammern. Man solle schreiben, wie gut es uns geht, sagen vor allem jene, denen es nach ausgiebiger Sommerfrische im Salzkammergut oder auf einer Kreuzfahrt vor fernen Küsten wirklich blendend geht.