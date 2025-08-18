„Das Windelwechseln kostete mich mehr Schweiß!“

Polizei fand in Maisfeld 300 leere Bierkisten
Wer war so durstig?
Das erklärte Ried-Torhüter Andreas Leitner nach der 1:3-Niederlage des Aufsteigers gegen Meister SK Sturm mit einem breiten Lächeln. Hinter diesem Satz steckt aber kein verzerrtes Leistungsbild bzw. kein Seitenhieb auf den Titelverteidiger, sondern ein süßes Geheimnis . . .
Der Meister in Ried im Torrausch, nach dem 0:1 schenkte der SK Sturm Graz dem Aufsteiger mit dem 1:1 (16.), 2:1 (31.) und 3:1 (44.) drei Treffer binnen 29 Minuten ein – und trotzdem hatten die Innviertler nach der Heimniederlage keinen Kater.
