Erst ab heute fließt der Lohn in die eigene Tasche

Der Vergleich ist anschaulich: „Mit dem Einkommen ist es wie mit einer Pizza, von der schon vor dem ersten Bissen mehr als Hälfte weggeschnitten wird“, erklärt Katharina Alzinger-Kittel. Die Landesvorsitzende der Jungen Wirtschaft hat sich mit dem Tax-Freedom-Day befasst. Dieser fiel in NÖ auf den gestrigen Sonntag und besagt: „Bis zu diesem Tag haben die Niederösterreicher nur für den Staat gearbeitet, erst ab heute fürs eigene Geldbörsel.“