Kann ich sicher sein, dass mein Baby gesund ist?

Der vaginale Ultraschall ab der 6.-7. Schwangerschaftswoche zeigt zum einen: Die Fruchthöhle sitzt in der Gebärmutter, der Herzschlag ist zu sehen und hören, es handelt sich um eine Einlings- oder Mehrlingsschwangerschaft. Die nächste Kontrolle empfiehlt sich um die 11.-14. SS-Woche, wo mittels Ultraschall die sogenannte Nackenfalte des Embryos, das Nasenbein und eine grobe Kontrolle des Gesamtorganismus des werdenden Lebens durchgeführt werden kann. Dies dient zum Hinweis (inklusive Blutabnahme einiger Hormone), ob das Kind genetisch gesund sein wird, mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 75-85 %.