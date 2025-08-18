Harry Kane macht Druck auf Eberl und Freund

„Halten die Augen offen“

Auf die Personal-Probleme angesprochen, meinte Freund nun: „Durch die Verletzung von Jamal Musiala sind wir von der Anzahl natürlich anders aufgestellt als letztes Jahr. Die Qualität ist trotzdem sehr, sehr hoch, die Quantität ist jetzt geringer und es sind noch zwei Wochen Transferzeit. Wir halten die Augen jetzt natürlich offen und wollen nichts ausschließen.“ Nachdem der Wechsel von Nick Woltemade nun endgültig zu platzen scheint, dürfte der deutsche Rekordmeister nun Christopher Nkunku vom FC Chelsea als neues Transferziel auserkoren haben. Wie realistisch eine Verpflichtung des 27-jährigen Franzosen ist, werden die nächsten Wochen zeigen ...