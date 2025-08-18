Vorteilswelt
Stürmer schlägt Alarm

Harry Kane macht Druck auf Eberl und Freund

Deutsche Bundesliga
18.08.2025 06:15
Harry Kane macht sich Sorgen um den Kader der Bayern.
Harry Kane macht sich Sorgen um den Kader der Bayern.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

„Es ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in denen ich je gespielt habe“, schlug Harry Kane nach dem 2:1-Erfolg im Supercup gegen den VfB Stuttgart Alarm. Sollte sich der ein oder andere Spieler noch verletzten, hat der FC Bayern ordentlich Probleme, ist der Stürmer überzeugt. Freund und Eberl müssen handeln ...

0 Kommentare

„Wir sind ein bisschen dünn besetzt, aber das liegt nicht in der Macht der Spieler“, bemängelte der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0 nach Schlusspfiff und nahm damit Sport-Vorstand Max Eberl sowie Sportdirektor Christoph Freund in die Pflicht. 

Lesen Sie auch:
Am Ende knapp, aber doch: Der FC Bayern München gewinnt das Duell um den Supercup gegen den VfB ...
Stuttgart geschlagen
2:1! FC Bayern gewinnt den deutschen Supercup
16.08.2025

Ja, der FC Bayern konnte mit Tom Bischof, Jonathan Tah und Luis Diaz drei neue Spieler verpflichten, musste sich jedoch im gleichen Atemzug von Eric Dier, Thomas Müller, Leroy Sane, Kingsley Coman, Adam Aznou und Joao Palhinha verabschieden. Hinzu kommen die Verletzungen von Jamal Musiala, Alphonso Davies, Hiroki Ito und Aleksandar Pavlovic – nicht gerade die besten Voraussetzungen für den Start der neuen Saison.

Neuer Wunschspieler: Chelseas Christopher Nkunku
Neuer Wunschspieler: Chelseas Christopher Nkunku(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

„Halten die Augen offen“
Auf die Personal-Probleme angesprochen, meinte Freund nun: „Durch die Verletzung von Jamal Musiala sind wir von der Anzahl natürlich anders aufgestellt als letztes Jahr. Die Qualität ist trotzdem sehr, sehr hoch, die Quantität ist jetzt geringer und es sind noch zwei Wochen Transferzeit. Wir halten die Augen jetzt natürlich offen und wollen nichts ausschließen.“ Nachdem der Wechsel von Nick Woltemade nun endgültig zu platzen scheint, dürfte der deutsche Rekordmeister nun Christopher Nkunku vom FC Chelsea als neues Transferziel auserkoren haben. Wie realistisch eine Verpflichtung des 27-jährigen Franzosen ist, werden die nächsten Wochen zeigen ...

