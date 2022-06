Halbschwestern trafen sich nach 70 Jahren erstmals

Die italienische Zeitung „Liberta“ berichtete, dass der Großvater von Clare, Renato Labo, im Zweiten Weltkrieg von einem kleinen Dorf in Emilia Romagna nach Ägypten ging. Dort geriet der Soldat in britische Gefangenschaft und musste nach dem Waffenstillstand auf einem Bauernhof in der englischen Grafschaft Somerset arbeiten. Auf dem Hof verliebte er sich in die Tochter des Besitzers, Clares Großmutter. Sie bekam eine Tochter namens Gin, von deren Existenz Renato aber nie erfuhr, weil er nach Kriegsende nach Italien zurückkehrte. Gins Mutter beschloss, ihre Tochter alleine zu erziehen und den italienischen Kriegsgefangenen zu vergessen. Nur ihre Schwester behielt ein Foto und erinnerte sich an seinen Namen.