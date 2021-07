Entführter Sohn (26) nach 24 Jahren wiedergefunden

Ein Vater in China hat seinen 1997 entführten Sohn 24 Jahre lang gesucht, dafür fast alle Provinzen abgeklappert und dabei zehn Motorräder verschlissen - erfolglos. Dennoch konnte er ihn jetzt in die Arme schließen. Die Polizei hatte den Sohn nach Hinweisen im Juni in der Provinz Henan aufspüren können. Nach DNA-Tests, die die Verwandtschaft bestätigten, erfolgte am Sonntag das Wiedersehen in der Stadt Liaocheng.