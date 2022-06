Die Wilden hinter dem Semmering

Was haben sie nicht alles schon gewettert, die Steirer. Vor allem die schwarzen Steirer, die sich jahrzehntelang an der Bundes-ÖVP rieben. In den Achtzigern kämpften sie mit aller Macht samt Volksbegehren gegen die Stationierung der Draken-Abfangjäger in ihrem Bundesland - gegen einen ÖVP-Verteidigungsminister. Sogar mit Abspaltung von der ÖVP nach dem bayrischen CSU-Modell drohte man nicht zum ersten und letzten Mal.