First Lady Jill Biden verrät Geheimnis ihrer Ehe

Gestritten wird mit „Fexting“-Methode

Die 70-Jährige und der US-Präsident streiten sich per Textnachricht, damit die Leibwache nichts davon mitbekommt, wie das „Harper‘s Bazaar“-Magazin in seiner aktuellen Ausgabe in einem Porträt über die Präsidentengattin berichtet. Beide hätten diese Methode „Fexting“ getauft.