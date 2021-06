Jill Biden ziert das Titelblatt der „Vogue“

Die First Lady der USA, Jill Biden, ziert das neue Titelblatt der amerikanischen „Vogue“ - und tritt damit in die Fußstapfen früherer First Ladys. Denn auch Michelle Obama oder Hillary Clinton waren bereits auf der Titelseite des Modemagazins zu sehen gewesen. Bidens direkte Vorgängerin Melania Trump, ein früheres Model, hatte es jedoch während der Amtszeit ihres Mannes nicht auf die Titelseite geschafft.