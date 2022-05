Zwei Sieger | Zwei Verlierer

Zwei Verlierer. Auch diese beiden kann man nur schwer in einen Topf werfen, ist der eine doch deutscher Kanzler und die andere abgetakelte, ruhmlose Ex-Außenministerin Österreichs. Aber immerhin hat es die Österreicherin mit aktuellem Wohnsitz in Südfrankreich geschafft, in einem Aufwaschen mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder genannt zu werden. Denn das Europäische Parlament hat sich am Donnerstag mit großer Mehrheit für Sanktionen gegen Politikerinnen und Politiker, die Geld von Russland beziehen, sowie gegen Europäer, die in der Führung großer russischer Unternehmen sitzen, ausgesprochen - und dabei die Ex-FPÖ-Außenministerin Karin Kneissl und Ex-SPD-Kanzler Gerhard Schröder erwähnt. Und Verlierer Scholz? Dessen im Vorjahr unerwartet aufgestiegener Stern sinkt immer weiter. „Krone“-Außenpolitik-Doyen Kurt Seinitz schreibt heute: „Der SPD-Kanzler liefert das Erscheinungsbild eines zaudernden Regierungschefs“ und zitiert einen Kritiker, der meint, die Leute wüssten nicht, was er will und was er denkt. Das wussten die Deutschen freilich auch schon vor der Wahl nicht - und doch machten sie Scholz zur Nummer 1…