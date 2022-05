Großes Festival der Militärmusik in Mörbisch

Seit einem halben Jahrhundert unterstützt das Bundesheer die Aktion „Licht ins Dunkel“ auf vielfältige Art und Weise. Anlässlich dieses Jubiläums geht am 21. Mai auf der Seebühne in Mörbisch ein großes Militärmusikfestival über die Bühne. Einen Vorgeschmack gab es schon jetzt in der Martinkaserne in Eisenstadt.