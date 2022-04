Dänen feiern ihre „stilvolle Prinzessin“ Isabella

Bella an dritter Stelle in Thronfolge

Isabella, die oft nur Bella genannt wird, ist vor eineinhalb Wochen 15 Jahre alt geworden. Sie ist das erste weibliche Enkelkind von Königin Margrethe II. (82). Hinter ihrem Vater Kronprinz Frederik (53) und ihrem älteren Bruder Christian nimmt sie die dritte Stelle der dänischen Thronfolge ein. Sie geht derzeit in die achte Klasse einer öffentlichen Schule nördlich von Kopenhagen.