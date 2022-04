Keine Entwarnung 1+ 2

Keine Entwarnung 1. Ja, das Gas aus Russland fließt weiter nach Österreich - im Unterschied zu Bulgarien und Polen. Diesen beiden Ländern hat Putin den Gashahn zugedreht. Aber deshalb kann für unser so sehr vom Russen-Brennstoff abhängiges Land noch lange keine Entwarnung gegeben werden. Weder kurz-, noch mittel-, noch langfristig. Zweifel sind da rundum angebracht, etwa, wenn man tatsächlich ab 2027 vom Gas aus Russland unabhängig sein will - ein so gut wie unerreichbares Ziel. Und wie sieht es für den kommenden Winter aus? Da wurde nun beschlossen, die heimischen Gasspeicher bis dahin zu 80 Prozent zu füllen, die Mittel dafür wurden von 1,6 auf horrende 6,6 Milliarden Euro aufgestockt. Derzeit sind die Speicher nämlich nur zu 18 Prozent gefüllt. Zum Vergleich: in Deutschland wurden die Gasspeicher in den vergangenen fünf Wochen von 24 auf 33 Prozent aufgefüllt. Und noch eine Zahl: Während Österreich nach wie vor 80 Prozent seines Bedarfes von den Russen geliefert bekommt, gelang es Deutschland in kürzester Zeit, den Russen-Anteil von 55 auf 40 Prozent zu reduzieren. Da sollte die grüne österreichische Klimaschutzministerin genauer hinschauen, was ihr grüner Kollege, der Vizekanzler und Wirtschaftsminister in Berlin, voranbringt!