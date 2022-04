Kiew schwört Bevölkerung ein: Krieg bis Jahresende

Russland dürfte nach übereinstimmenden Informationen aus Kiew und Moskau erstmals einige Geländegewinne im Osten der Ukraine, vor allem in der Gegend um die Stadt Charkiw, gemacht haben. Das russische Kriegsziel hatte sich auf die Eroberung des Donbass-Gebiets geändert. Auch an der Frontlinie um Donezk gab es demnach heftige Kämpfe. Die Bombardierung des Stahlwerks Asowstal in Mariupol gehe weiter. Wenig Veränderungen gab es demnach im Süden der Ukraine: Dort hätten die Russen Truppen umgruppiert und ihre Positionen verstärkt.